Медики Великобритании назвали скрытые симптомы «омикрона»

При «омикроне» может наблюдаться ряд симптомов, которые можно принять за проявление других заболеваний. Как пишет газета The Sun со ссылкой на национальную систему здравоохранения Великобритании, при заражении новым штаммом могут возникнуть беспричинная усталость, ломота в теле, потеря аппетита и головная боль.

По словам врача общей практики Сачинп Награни, у 62% пациентов с коронавирусом наблюдается чувство переутомления. Также некоторые заразившиеся «омикроном» жалуются на потерю аппетита. Помимо этого, у людей могут начаться ломота в мышцах и суставах, головная боль. Всё это может быть, как ранним признаком заражения коронавирусом, так и возникнуть по другой причине.

Ещё одним симптомом также является тошнота и жидкий стул. Как указывают эксперты, часто эти проявления болезни сопровождаются потерей обоняния и болью в горле.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что одним из симптомов при заражении «омикроном» является возникновение конъюнктивита. Эксперт предположил, что вирус таким образом проникает в организм человека. Генетик добавил, что инфекция сопровождается головными болями и насморком. Несмотря на это, специалист отметил, что на сегодняшний день довольно-таки мало информации о том, какая симптоматика есть у заразившихся «дельтой» и «омикроном».