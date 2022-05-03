Макрон тайно принял в Елисейском дворце Саркози перед разговором с Путиным Figaro: Макрон тайно принял в Елисейском дворце Саркози перед разговором с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 мая тайно принял в Елисейском дворце экс-главу Пятой республики Николя Саркози, пишет Le Figaro. Как отмечите здание, встреча прошла перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.

Через неделю после его переизбрания и за несколько дней до объявления о выдвижении кандидатур июньские (парламентские) выборы президент республики встретился с бывшим главой государства, — говорится в статье.

В апреле Макрон опроверг сообщения французских СМИ о существовании «секретного договора» между ним и Саркози, сообщает Le Parisien. До этого в прессе появлялись сообщения, что экс-президент в обмен на поддержку сможет рекомендовать Макрону кандидатуру премьер-министра.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Макрон планирует 3 мая провести с Путиным телефонный разговор. При этом 30 апреля лидер Франции созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Французский президент считает правильным своё желание поддерживать диалог с российским коллегой. По его словам, это позволит создать новую систему безопасности в Европе. Он рассказал, что общаться с Путиным начал в мае 2017 года, когда стал президентом. Диалог с российским лидером он назвал «свои долгом». Макрон добавил, что «этот диалог ведётся без какой-либо наивности».