Макрон опроверг слухи о сговоре с Саркози по будущей кандидатуре премьера

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон опроверг сообщения СМИ о существовании «секретного договора» между ним и бывшим главой государства Николя Саркози, сообщает Le Parisien. Ранее несколько французских СМИ писали, что экс-президент в обмен на поддержку сможет рекомендовать Макрону кандидатуру премьер-министра.

Я приветствую поддержку Николя Саркози, который отметил мою политику по отношению к Европе и к вопросу работы. В тот же день (бывший премьер. — NEWS.ru) Лионель Жоспен (экс-мэр Парижа. — NEWS.ru), Бертран Деланоэ (бывший глава МВД. — NEWS.ru) и Бернар Казенёв также поддержали меня, и я тоже приветствую это, — сказал глава государства.

Бывший глава государства Николя Саркози объявил 12 апреля, что будет голосовать за Эммануэля Макрона, который, по его словам, является «единственным кандидатом, кто может действовать». По его мнению, действующий французский лидер «обладает необходимым опытом в противостоянии серьёзным международным кризисам».

По информации издания BFMTV, Саркози на встрече с муниципальными советникам 12 апреля заявил о возможности заключения с Макроном политического соглашения по составу будущего кабинета министров. По словам источников, Саркози якобы утверждал, что по результатам соглашения 100 депутатов от «партии «Республиканцев», основателем которой он является, могут выйти на выборы без конкуренции со стороны кандидатов от партии «Республика на марше», которая поддерживает Макрона.

10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Согласно результатам, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%. Оба политика вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с NEWS.ru заявил, что Макрону помешает переизбраться на второй срок только «чудо» — резонансный компромат или документы, связанные, например, с махинациями с его налогами. По мнению эксперта, только очернение политика как человека и государственного деятеля может дать шанс победить Ле Пен.