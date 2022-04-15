Макрон опроверг слухи о сговоре с Саркози по будущей кандидатуре премьера

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон опроверг сообщения СМИ о существовании «секретного договора» между ним и бывшим главой государства Николя Саркози, сообщает Le Parisien. Ранее несколько французских СМИ писали, что экс-президент в обмен на поддержку сможет рекомендовать Макрону кандидатуру премьер-министра.
Я приветствую поддержку Николя Саркози, который отметил мою политику по отношению к Европе и к вопросу работы. В тот же день (бывший премьер. — NEWS.ru) Лионель Жоспен (экс-мэр Парижа. — NEWS.ru), Бертран Деланоэ (бывший глава МВД. — NEWS.ru) и Бернар Казенёв также поддержали меня, и я тоже приветствую это, — сказал глава государства.
Бывший глава государства Николя Саркози
По информации издания BFMTV, Саркози на встрече с муниципальными советникам 12 апреля
10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Согласно результатам, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%. Оба политика вышли во второй тур, который состоится 24 апреля.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с NEWS.ru заявил, что Макрону помешает переизбраться на второй срок только «чудо» — резонансный компромат или документы, связанные, например, с махинациями с его налогами. По мнению эксперта, только очернение политика как человека и государственного деятеля может дать шанс победить Ле Пен.