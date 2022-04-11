Политолог назвал «чудо»-условие победы Ле Пен во втором туре выборов

Действующему лидеру Франции Эммануэлю Макрону помешает переизбраться на второй срок только «чудо» — резонансный компромат или документы, связанные, например, с махинациями с его налогами, что очернит политика и как человека, и как государственного деятеля, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. В этом случае возможна победа основного конкурента Макрона — кандидата от правой партии «Национальное объединение», а также её руководитель Марин Ле Пен.

Должно случиться чудо — резонансный компромат, или документы по поводу махинаций с налогами Макрона, что его как человека, как государственного деятеля. А так, если ничего не изменится, и арифметически голоса кандидатов, не прошедших во второй тур, перейдут Макрону, то солидное преимущество ему обеспечено. В лучшем случае Ле Пен наберёт 49%. Прогнозы были 47% на 54%. В 2017-м было 66% на 34% [в пользу Макрона], — подчеркнул Фёдоров.

Он добавил, что на репутацию Макрона не повлияет даже вероятное участие французских силовиков в событиях на Украине, так как 60% граждан республики поддерживают позицию Парижа по Киеву.

Глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, не попавший во второй тур выборов президента страны, показал лучший результат в Париже. За него отдали голоса 30,24% избирателей, Макрон получил 30,19%, следует из данных МВД республики. В целом по стране после подсчёта 97% бюллетеней Макрон идёт первым с 27,6% голосов, Ле Пен — вторая с 23,41%, Меланшон — третий с 21,95%. Второй тур выборов состоится 24 апреля.