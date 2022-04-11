Во Франции стал известен лидер первого тура президентских выборов

Во Франции стал известен лидер первого тура президентских выборовМакрон набрал почти 28% голосов в первом туре президентских выборов во Франции
Во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов. Согласно подсчётам, в них лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон. Он набрал 27,84% голосов, передаёт РИА Новости.
По итогам подсчётов, Макрон занял первое место в первом туре. Следом за ним с отставанием на 4% идёт Марин Ле Пен — за ней отдали свой голос 23,15% граждан. Третью строчку занимает Жан-Люк Меланшон 21,95%. Всего избирательные участки посетили 48 747 914 человек,
Следующий тур выборов президента Франции пройдёт 24 апреля. Эксперты считают, что предстоящие две недели могут стать очень интересными, ломающими прежние стереотипы.
Ранее политолог высказался о том, что Ле Пен имеет невысокие шансы на победу в этих выборах. Не получить поддержку французом Макрон может только, если на него найдут резонансный компромат или документы, связанные, например, с махинациями с его налогами. В случае проигрыша Ле Пен больше не будет баллотироваться на пост главы страны.