Во Франции стал известен лидер первого тура президентских выборов

Во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов. Согласно подсчётам, в них лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон. Он набрал 27,84% голосов, передаёт РИА Новости.

По итогам подсчётов, Макрон занял первое место в первом туре. Следом за ним с отставанием на 4% идёт Марин Ле Пен — за ней отдали свой голос 23,15% граждан. Третью строчку занимает Жан-Люк Меланшон 21,95%. Всего избирательные участки посетили 48 747 914 человек, сказано в сообщении МВД Франции.

Следующий тур выборов президента Франции пройдёт 24 апреля. Эксперты считают, что предстоящие две недели могут стать очень интересными, ломающими прежние стереотипы.

Ранее политолог высказался о том, что Ле Пен имеет невысокие шансы на победу в этих выборах. Не получить поддержку французом Макрон может только, если на него найдут резонансный компромат или документы, связанные, например, с махинациями с его налогами. В случае проигрыша Ле Пен больше не будет баллотироваться на пост главы страны.