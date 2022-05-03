Reuters: Макрон захотел вновь позвонить Путину

Эммануэль Макрон / Фото IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 3 мая провести с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец. Звонок должен состоятся в 13:00 мск.

Звонок во вторник состоится по инициативе Макрона после разговора, который он провёл с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу 30 апреля, — сообщает агентство.

Ранее Макрон назвал правильным своё желание поддерживать диалог с российским коллегой. По его словам, это позволит создать новую систему безопасности в Европе. Он рассказал, что общаться с Путиным начал в мае 2017 года, когда стал президентом. Диалог с российским лидером он назвал «свои долгом». Макрон добавил, что «этот диалог ведётся без какой-либо наивности».

В конце апреля Макрон победил во втором туре президентских выборов, набрав 58,55% голосов. Его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уступила действующему президенту Франции с результатом 41,45%. Она признала своё поражение, однако заявила, что считает результат успехом.

Путин отправил французскому коллеге телеграмму с поздравлениями по случаю переизбрания на второй срок, в которой пожелал ему здоровья, благополучия и успехов на президентском поприще.