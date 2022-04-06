Макрон назвал правильным поддержание диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свою политику, основанную на намерении поддерживать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, считает правильной. Это позволит создать новую систему безопасности в Европе, отметил он в эфире телеканала TF1.

Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции, — подчеркнул глава Пятой республики.

Он рассказал, что общаться с Путиным начал ещё в мае 2017 года, когда стал президентом. Диалог с российским президентом он назвал «свои долгом». Макрон добавил, что «этот диалог ведётся без какой-либо наивности».

Также французский президент отметил, что политика Парижа относительно ситуации на Украине включает в себя и диалог, и применение санкций в отношении Москвы. Её целью является прекращение огня.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон заявил: Франция предлагает обсудить на европейском уровне вопрос введения новых санкций против России. По его словам, в вопросе новых ограничений в отношении Москвы необходимо «продвинуться» дальше, запретив России поставлять нефть и уголь в Европу.