Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Об этом сообщает МВД Франции.

Его соперница Марин Ле Пен набрала во втором туре 41,45% голосов. Подсчёт голосов во втором туре выборов президента Франции завершён.

Явка на выборы оценивается на уровне 72,37%. Среди обработанных бюллетеней 8,73% оказались испорченными или пустыми. Пока это самый низкий показатель явки за всю историю вторых туров выборов президента во Франции. Ещё ниже явка была в 1969 году, тогда она составила 68,9% избирателей.

Марин Ле Пен уже позвонила действующему президенту, чтобы признать его победу. А во время своего выступления в павильоне Арменонвиль после оглашения предварительных итогов выборов Ле Пен заявила, что «игра еще не окончена: фактически, через несколько недель будут парламентские выборы».

Ранее сообщалось, что США поздравили действующего президента Эммануэля Макрона с переизбранием. Об этом говорится в заявлении Госдепа. Ведомство выразило надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе и «в усилиях по поддержке Украины».