Макрон о Навальном: "Для меня очевидно, что речь идёт о попытке убийства"

https://static.news.ru/photo/3f11c592-01e6-11eb-b49a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julius Kalinskas/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает очевидной попытку убийства оппозиционного политика Алексея Навального и призвал власти России «предоставить объяснения» по этому поводу.

Французский лидер отметил, что выводы о произошедшем с оппозиционером будет делать Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) после окончания технических работ. Сроки и характер этих «работ» президент Франции не уточнил. По мнению Макрона, с момента оглашения выводов экспертами организации станет возможным принятие соответствующих мер, сообщает РИА Новости.

Для меня очевидно, что речь идёт о попытке убийства, которая была сделана на российской территории с использованием химического вещества, которое было разработано в России, — «Новичок», — заявил Макрон в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Макрон уверен, что именно Россия должна предоставить необходимые объяснения. Более того, международное сообщество обязано потребовать эти объяснения у Москвы. Выводы, по его словам, могут быть сделаны как на основе того, что скажут власти России, так и на основе того, что они откажутся что-либо говорить в принципе.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Алексей Навальный подробно рассказал, каков, по его мнению, был «план убийц». Оппозиционер считает, что ему должно было стать плохо через 20 минут полёта в самолёте, а ещё через 15 минут он должен был потерять сознание. «Убийцы» рассчитывали, что политик гарантированно не сможет получить медицинскую помощь.

Ранее Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель навещала его во время лечения в клинике Charité. Встречу с главой немецкого правительства он назвал «не секретной» частной встречей и поблагодарил Меркель за внимание.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 28 сентября отправился в турне по Прибалтике. Помимо официальных встреч, глава Франции может встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.