Повлиять на Путина: зачем Макрон едет в Прибалтику

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 сентября отправляется в турне по Прибалтике. Глава республики должен посетить Литву и Латвию, навестить французских солдат батальона НАТО, а также, возможно, встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Поездка проходит на неблагоприятном для Макрона фоне: дипломатические усилия на российском направлении не увенчались успехом и всё громче звучат голоса антироссийского фланга в ЕС, призывающие разорвать отношения с Москвой.

Поездки Макрона в Латвию и Литву включают в себя встречи на высшем уровне, визит в стан войск НАТО под Руклой, а также, по неподтверждённым данным, встречу со Светланой Тихановской, которая находится в Литве. Франция не была в числе стран, которые не признали Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, и по поводу встречи с Тихановской Елисейский дворец занимает двойственную позицию: не подтверждает, но и не опровергает. Париж выступает за санкции против белорусского президента, которые, впрочем, так и не удалось согласовать на уровне ЕС из-за противодействия Кипра. Тихановская уже призвала Макрона выступить посредником между Европой и Россией в урегулировании кризиса в Белоруссии.

Светлана Тихановская EPA/JOHANNA GERON / POOL/ТАСС

Макрон — один из сильнейших лидеров в Европе и в мире, поэтому он был бы, по крайней мере, одним из этих посредников. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве, — заявила Тихановская.

Также во время турне ожидается подписание как минимум трёх соглашений. Одно из них — это коллективное письмо лидеров Литвы, Латвии и Франции главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложениями в сферах коллективной кибербезопасности, борьбы с дезинформацией и вмешательством в выборы. Кроме того, будет заключено двустороннее соглашение о стратегическом партнёрстве между Францией и Литвой, а также договор о финансовых технологиях. Но, по мнению Politico, российская карта станет доминирующей в грядущих переговорах.

Будет возможность не только выслушать точку зрения наших партнёров, в частности по России, но и обсудить с ними, как лучше всего двигаться вперёд, чтобы в расчёт принимались не только их интересы, но и общеевропейские, — прокомментировал прибалтийское турне Макрона источник Politico в Елисейском дворце.

Французский президент не сбавляет дипломатическую активность, несмотря на приход второй волны пандемии. Ведь внешняя политика — одна из немногих вещей, позволяющих ему удержать поддержку французов. В Пятой Республике фиксируется один из самых высоких уровней заболеваемости COVID-19 в Европе, пропрезидентская партия «Вперёд, Республика!» стремительно разваливается, маячащий перед страной карантин сулит главе государства очередное падение популярности. На этом фоне Макрон как никогда нуждается в победах на внешнеполитическом фронте.

Emmanuel Macron/facebook.com

Но и здесь ему в последнее время не везёт. С пафосом запущенный год назад «стратегических диалог» с Россией омрачился отравлением оппозиционера Алексея Навального и протестами в Белоруссии. В сложившейся ситуации Париж был вынужден отменить ранее запланированные встречи российских и французских министров в формате 2+2, а также визит Макрона в Москву. Ещё больше подпортила отношения с РФ утечка содержания телефонного разговора Эммануэля Макрона и Владимира Путина, опубликованная Le Monde. Учитывая, что информация о беседе появилась в одной из самых уважаемых газет Франции, не приходится сомневаться, что к утечке приложило руку ближайшее окружение главы республики. От Макрона всё громче стали требовать пересмотреть отношения с Россией и оставить надежды включить её в продуктивный диалог с Европой.

Макрон начинает осознавать, что он ни к чему не придёт с Путиным, — считает аналитик Фонда стратегических исследований в Париже Бруно Тертрэ.

Эти события придают антироссийскую окраску давно запланированному визиту главы Пятой Республики в Литву и Латвию. Прибалтийские государства, выступающие за усиление конфронтации с Россией, получили дополнительные аргументы в пользу своей позиции, а Макрон находится в слишком уязвимом положении, чтобы продолжать гнуть линию на диалог с Россией. Тем не менее французский президент планирует найти баланс между своей стратегией и требованиями стран Балтии.

Должны ли мы внезапно прервать стратегический диалог с Россией из-за дела Навального? С нашей точки зрения, нет, это совершенно контрпродуктивно, — полагает источник Politico в кабинете Макрона. — Если бы отказ разговаривать с Россией решал проблемы, мы бы уже об этом знали.

Эксперты признают, что краткосрочным целям Макрона в отношении России пришёл конец. Однако это не означает, что французский президент оставит соответствующие планы в долгосрочной перспективе. Нравится это Западу или нет, но Москва выступает важным игроком во многих региональных проблемах и конфликтах, поэтому иметь с ней дело придётся в любом случае.