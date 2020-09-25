Навальный рассказал, как его планировали убить

https://static.news.ru/photo/3499249c-ff17-11ea-9ab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, на что рассчитывали злоумышленники, когда пытались его убить. При этом он подчеркнул, что речь идёт об одной из версий его отравления.

Насколько я понимаю, план убийц был прост: мне станет плохо через 20 минут после взлёта. Ещё через 15 минут я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна. И ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет, — сообщил Навальный в Instagram.

По его словам, «всё так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и чётких действий неизвестных добрых людей». Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили «никакого вранья про диабет», а сразу чётко сказали, что это токсическое отравление и ввели дозу атропина.

То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15–20 часов жизни. Всё последующее было очень драматично и заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди, — отметил Навальный.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ответ на запросы Москвы информации по отравлению политика Алексея Навального представители Германии говорят «несуразные вещи». Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Дипломат отметил, что считает поведение Германии «несолидным» для любого государства, особенно такого крупного и уважаемого.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в ходе брифинга ответил на вопросы об отравлении российского политика Алексея Навального. Он не стал называть место, в котором сейчас находится оппозиционер. По его словам, немецкий кабмин желает политику дальнейшего выздоровления. Также он отметил, что Берлин по-прежнему просит Москву прояснить обстоятельства отравления, произошедшего на территории РФ.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charite, писал NEWS.ru.