Макрон намерен создать 8 тысяч новых мест в тюрьмах Франции

https://static.news.ru/photo/5101472c-244d-11ea-a9a9-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

До конца своего президентского срока лидер Франции Эммануэль Макрон намерен создать в тюрьмах страны 8 тысяч дополнительных мест. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Figaro.

По словам Макрона, в стране уже создано 7 тысяч дополнительных мест. При этом за время своего пятилетнего срока правления он обещал создать 15 тысяч мест и намерен выполнить это обещание.

Позже мы создадим еще 8 тыс. — на этой неделе правительство представит план действий и определит, где их можно будет создать, — сказал французский президент.

Он также призвал не предаваться «типичной французской болезни» и не говорить, что было сделано недостаточно — ведь в действительности в стране прикладываются «беспрецедентные усилия».

Также Макрон пообещал выполнить данное ранее обещание создать 10 тысяч новых рабочих мест в органах охраны правопорядка. К настоящему моменту уже удалось рекрутировать 6,2 тысячи полицейских и жандармов, с 2021 года появятся ещё 2 тысячи рабочих мест. Кроме того, планируется создать полицейский резерв, который будет состоять из 30 тысяч человек. Резерв жандармерии уже увеличен с 30 до 50 тысяч человек. Макрон пообещал, что до конца его президентского срока обновление полицейской техники и оборудования будет завершено на 50%, последуют изменения в полицейской форме.

По последним данным, которые приводит Совет Европы, в тюрьмах стран — участниц организации в 2020 году на 100 мест приходилось порядка 90 заключённых. При этом, по данным на 31 января 2021 года, 14 тюрем страдали от переполнения — там количество заключённых превышало показатель 100 человек на 100 мест. Лидером оказалась Турция — 127 заключённых на 100 мест. За ней следуют Италия — 120 человек, и Бельгия — 117 человек. В списке также значатся Кипр, Венгрия, Румыния, Греция и Франция. Показатели последней составляют 116 человек на 100 мест.

Ранее Макрон рассказал о своём отношении к российской вакцине против коронавируса «Спутник V». По мнению французского президента, российская вакцина «Спутник V» не может быть использована в ЕС для ускорения вакцинации в настоящий момент, поскольку она не одобрена европейским санитарным регулятором.