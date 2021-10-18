Лукашенко назвали руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов». Его слова приводит ТАСС.

Маас также не исключил вероятность введения санкций в отношении авиакомпаний, перевозящих нелегальных мигрантов в Белоруссию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в мае после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Польский лидер Анджей Дуда обратился к властям ЕС с призывом остановить поток мигрантов из Белоруссии. Позднее в Варшаве приняли решение о строительстве стены на белорусской границе, а также направили туда внутренние войска.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стена на границе призвана защитить страну от миграционного шантажа со стороны Белоруссии и России. Глава правительства также добавил, что сделает всё необходимое для усиления патрулирования на границе, а также для оказания помощи мигрантам.