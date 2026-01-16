«Лучше трудовая, чем жизнь»: беженец об игре в кошки-мышки с ТЦК

Беженец из Красноармейска Сергей Петров рассказал РИА Новости, что просидел дома полтора года, чтобы не попасться на глаза сотрудникам ТЦК (аналог военкоматов). По воспоминаниям мужчины, он хотел забрать трудовую книжку, но у него ничего не вышло.

Я дома сидел полтора года. Хотел прорваться трудовую забрать. Но сказали, только через военкомат. Я думаю, что лучше трудовая пусть у них останется, чем жизнь, — сообщил мужчина.

Ранее стало известно, что сотрудника ТЦК Вадима Дячука, прославившегося жестоким обращением с мобилизованными, отправили на фронт. Также суд оштрафовал его на 34 тыс. гривен (61 тыс. рублей) за превышение служебных полномочий. Известно, что 24-летний Дячук избивал мобилизованных на камеру.

До этого в Ивано-Франковской области разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу, которую организовали сотрудники ТЦК. По версии следствия, двое сержантов одного из районных ТЦК предложили 44-летнему мужчине довезти его до румынской границы на служебном автомобиле за $8 тыс. (628 тыс. рублей).