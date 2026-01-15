Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 19:03

Избивавшего людей военкома отправили на фронт

«Страна.ua»: сотрудника ТЦК Дячука отправили на фронт и оштрафовали

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Сотрудник ТЦК Вадим Дячук, прославившийся жестоким обращением с призванным в армию, отправлен на фронт, сообщает «Страна.ua». Также суд оштрафовал его на 34 тыс. гривен (61 тыс. рублей) за превышение служебных полномочий.

Отмечается, что 24-летний Дячук избивал мобилизованных на камеру. СМИ выяснили, что он родом из Хмельницкой области, в соцсетях называет себя мастером спорта по тяжелой атлетике. Раньше служил в полиции и одновременно получал пенсию, вероятно, по инвалидности.

До этого в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Труп обнаружили в районе Рожнятова под городом Калушем. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК между тем заявили, что выпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

Тем временем житель Одесской области сбежал из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации. Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и удерживали в помещении.

