Лондон обяжет интернет-компании ограничить «дезинформацию» от других стран Великобритания обяжет интернет-компании ограничить «дезинформацию» от других государств

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Закон, обязующий интернет-компании защищать пользователей от дезинформации, якобы распространяемой «правительствами других стран», планируется ввести в Великобритании. Об этом стало известно газете Guardian.

По данным издания, изменения в законодательстве затронут, в первую очередь, социальные сети, видео-сервисы и поисковики. Эти ресурсы должны будут минимизировать воздействие на пользователей дезинформации, якобы имеющей возможность представлять угрозу общественности страны и быть нацеленной на вмешательство в дела Великобритании.

В качестве примера контента с ограничениями был приведён разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и российских пранкеров Вована и Лексуса.

Мы не можем допустить, чтобы иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны... Поэтому мы усиливаем нашу защиту интернет-безопасности, — сказала британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис.

Предполагается, что необходимые поправки будут представлены в законопроекте по нацбезопасности, их рассмотря на будущей неделе. нарушение закона будет грозить компаниям крупными штрафами.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафы до четырёх миллионов рублей за нарушение предписаний Роскомнадзора