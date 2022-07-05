Закон, обязующий интернет-компании защищать пользователей от дезинформации, якобы распространяемой «правительствами других стран», планируется ввести в Великобритании. Об этом стало известно газете Guardian.
По данным издания, изменения в законодательстве затронут, в первую очередь, социальные сети, видео-сервисы и поисковики. Эти ресурсы должны будут минимизировать воздействие на пользователей дезинформации, якобы имеющей возможность представлять угрозу общественности страны и быть нацеленной на вмешательство в дела Великобритании.
В качестве примера контента с ограничениями был приведён разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и российских пранкеров Вована и Лексуса.
Мы не можем допустить, чтобы иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны... Поэтому мы усиливаем нашу защиту интернет-безопасности, — сказала британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис.
Предполагается, что необходимые поправки будут представлены в законопроекте по нацбезопасности, их рассмотря на будущей неделе. нарушение закона будет грозить компаниям крупными штрафами.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафы до четырёх миллионов рублей за нарушение предписаний Роскомнадзора