Литовская Служба занятости более чем в четыре раза расширила список рабочих специальностей, которые на законных основаниях могут занимать иностранные граждане.
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Список Службы занятости позволяет литовским работодателям приглашать на не занятые гражданами страны места специалистов из-за рубежа. Среди самых дефицитных специальностей — каменщики, штукатуры, сварщики и мясники. Лица с соответствующей квалификацией могут устроиться на работу в Литве в упрощённом порядке.
Как сообщал NEWS.ru, Вильнюс 2 января объявил о начале работ по строительству газопровода в Польшу. Газовые сети Литвы до настоящего момента были интегрированы лишь на восток и не имели выхода в западном направлении, новая магистраль должна будет изменить эту ситуацию.
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