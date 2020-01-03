https://static.news.ru/photo/cab96376-2fcc-11ea-b254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Литовская Служба занятости более чем в четыре раза расширила список рабочих специальностей, которые на законных основаниях могут занимать иностранные граждане.

Как передаёт ТАСС, представитель ведомства Милда Янкаускене в эфире национального радио сообщила, что в списке на 2020 год 68 позиций против 15 в 2019 году. Чиновница уточнила, что резких изменений в политике трудоустройства Литвы не произошло — Служба занятости просто детализировала ряд профессий, разбив их на подпункты. Так, например, вместо сварщика в перечне появились электросварщик и газовый сварщик.

Список Службы занятости позволяет литовским работодателям приглашать на не занятые гражданами страны места специалистов из-за рубежа. Среди самых дефицитных специальностей — каменщики, штукатуры, сварщики и мясники. Лица с соответствующей квалификацией могут устроиться на работу в Литве в упрощённом порядке.

Как сообщал NEWS.ru, Вильнюс 2 января объявил о начале работ по строительству газопровода в Польшу. Газовые сети Литвы до настоящего момента были интегрированы лишь на восток и не имели выхода в западном направлении, новая магистраль должна будет изменить эту ситуацию.