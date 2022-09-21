Литва привела армию в состояние повышенной готовности Литва привела армию в состояние повышенной готовности на фоне частичной мобилизации в России

Фото: kariuomene.lt

Литва повышает уровень готовности сил быстрого реагирования, заявил в соцсетях министр обороны республики Арвидас Анушаускас. По его словам, такое решение принято на фоне частичной мобилизации в России. Он отметил, что призыв будет вестись и в Калининградской области, которая находится в непосредственной близости к границам балтийской страны.

Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности, — написал Анушаускас.

Он добавил, что власти Литвы обсуждают меры по дальнейшей военной поддержке Украины и «призывают всех союзников увеличить поток этой помощи».

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица также получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.