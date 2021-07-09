Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией

В Литве началось строительство ограждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил представитель по печати Службы охраны государственной границы при МВД республики Гедрюс Мишутис. Его слова приводит ТАСС.
Мишутис
Первый этап работ предусматривает установку проволочного заграждения. Оно появится на участке границы протяжённостью примерно 30 километров в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.
Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что власти намерены начать строительство стены на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Руководство страны заговорило о необходимости отгородиться от Белоруссии стеной в середине июня. Граница будет укреплена двухрядным забором, колючей проволокой и сигнализацией.
Глава МВД страны Агне Билотайте заявила, что со стороны Белоруссии выросли масштабы нелегальной миграции. Один километр возведения стены в МВД оценили в €30 тысяч.