Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией

В Литве началось строительство ограждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил представитель по печати Службы охраны государственной границы при МВД республики Гедрюс Мишутис. Его слова приводит ТАСС.

Мишутис отметил , что пограничники не будут заниматься этими работами. Они лишь укажут самые небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь.

Первый этап работ предусматривает установку проволочного заграждения. Оно появится на участке границы протяжённостью примерно 30 километров в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что власти намерены начать строительство стены на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Руководство страны заговорило о необходимости отгородиться от Белоруссии стеной в середине июня. Граница будет укреплена двухрядным забором, колючей проволокой и сигнализацией.

Глава МВД страны Агне Билотайте заявила, что со стороны Белоруссии выросли масштабы нелегальной миграции. Один километр возведения стены в МВД оценили в €30 тысяч.