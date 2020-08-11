Литва хочет созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

https://static.news.ru/photo/de0204a2-dbf1-11ea-bd00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eric Vidal/Global Look Press

Вильнюс счёл необходимым организовать чрезвычайный саммит Евросоюза из-за ситуации в Белоруссии после прошедших там 9 августа 2020 года выборов главы государства. Данное мнение литовский лидер Гитанас Науседа озвучил во время телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем 11 августа.

С учётом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Белоруссии провести чрезвычайный саммит ЕС <...> [И перейти] к более активной реакции на ситуацию в Белоруссии и лидерству в обеспечении стабильности, уважения к демократическим ценностям, правам человека и свободам, — написал позже Науседа на своей странице в социальной сети Twitter.

Deteriorating situation next to #EU borders - in #Belarus . I call on @eucopresident & @vonderleyen to convene an extraordinary @EUCouncil meeting on the situation in #Belarus . Svetlana #Tikhanovskaya is in Lithuania. We will always provide refuge for freedom fighters. — Gitanas NausÄda (@GitanasNauseda) August 11, 2020

10 августа с похожей инициативой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

В центре Минска милиция готовится к ограничению движения в преддверии возможных акций протестов. В частности, на проспекте Независимости наблюдается повышенное число сотрудников ГАИ и автомобилей ДПС. Пока правоохранители находятся на обочине дороги. Также на улицах города замечено увеличенное количество экипажей ГАИ, патрулирующих улицы города, ведущих к центру.

Рядом с Октябрьской площадью сложены металлические заграждения и стоит группа сотрудников спецназа, пока без специального обмундирования. Отмечается, что на самом проспекте Независимости спецтехники нет, зато много спецтранспорта стоит на соседних улицах и во дворах.

Ранее сообщалось, что семь станций Минского метрополитена прекратили работу. Поезда на них не останавливаются с 18:15 по местному времени (совпадает с московским). Пассажиры не могут заходить на станции или выходить с них. Остановлена работа станций «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодёжная» и «Пушкинская».

Кроме того, пользователи сообщают о проблемах в работе мобильного Интернета в Минске, Бресте и Жлобине. Протестующие призывают жителей первых этажей снимать пароли со своих сетей WiFi для координации, писал NEWS.ru.