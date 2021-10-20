Лидеры ЕС обсудят санкции против Белоруссии

Лидеры Евросоюза в пятницу, 22 октября, обсудят экономические санкции в отношении Белоруссии. Также будет затронут вопрос мигрантов. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что тема миграции очень важна, так как она снова стала актуальной для Польши, Литвы и Германии благодаря «гибридным действиям» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Мы поговорим, на какие новые санкции, экономические санкции, мы можем обратить внимание — министры иностранных дел это уже обсудили, — чтобы чётко показать, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми с государственным участием, — сказала Меркель.

Ситуация на границе Белоруссии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.

Ранее польские пограничники заявили, что нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу. Против них применили силу и спецсредства.