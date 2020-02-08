Глава Министерства обороны Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила однопартийцам, что в скором времени откажется от председательства в ХДС.
Она также сообщила, что приняла решение не баллотироваться на пост канцлера ФРГ на выборах в 2021 году,
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о важности диалога Берлина и Москвы. Министр обороны ФРГ отметила, что его необходимо вести, несмотря на сложности во взаимоотношениях двух столиц, писал NEWS.ru.
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