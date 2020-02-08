https://static.news.ru/photo/20f15172-4bed-11ea-bf0c-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Глава Министерства обороны Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила однопартийцам, что в скором времени откажется от председательства в ХДС.

Она также сообщила, что приняла решение не баллотироваться на пост канцлера ФРГ на выборах в 2021 году, сообщает Bild. Газета отмечает, что лидер Германии Ангела Меркель ничего не знала о намерениях Крамп-Карренбауэр. Канцлер ФРГ выразила ей благодарность за работу и высказалась за то, чтобы глава ХДС осталась руководителем оборонного ведомства.

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о важности диалога Берлина и Москвы. Министр обороны ФРГ отметила, что его необходимо вести, несмотря на сложности во взаимоотношениях двух столиц, писал NEWS.ru.