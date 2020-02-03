Глава Министерства обороны Германии и лидер партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о важности переговоров с Москвой. По её словам, вести диалог необходимо несмотря на сложность отношений.
Отношения с Россией напряженные, однако она неизбежно остается частью решения в Европе, иначе мы не можем строить будущее, —
цитируетминистра Lenta.ru.
Крамп-Карренбауэр отметила сложность взаимоотношений не только с Россией, но и с Китаем.
Пекин — это один из самых важных партнеров, который при этом нарушает международный порядок и правила, — добавила чиновница.
Как писал NEWS.ru ранее, взаимоотношения между Россией и Германией осложнились после убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
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