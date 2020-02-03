https://static.news.ru/photo/1969c15c-46a5-11ea-910d-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Глава Министерства обороны Германии и лидер партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о важности переговоров с Москвой. По её словам, вести диалог необходимо несмотря на сложность отношений.

Отношения с Россией напряженные, однако она неизбежно остается частью решения в Европе, иначе мы не можем строить будущее, — цитирует министра Lenta.ru.

Крамп-Карренбауэр отметила сложность взаимоотношений не только с Россией, но и с Китаем.

Пекин — это один из самых важных партнеров, который при этом нарушает международный порядок и правила, — добавила чиновница.

Как писал NEWS.ru ранее, взаимоотношения между Россией и Германией осложнились после убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.