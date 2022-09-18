Ле Пен назвала ошибкой поддержку Францией санкций против России

Фото: IMAGO/Laurent SANSON/Global Look Press

Марин Ле Пен

Присоединение Франции к антироссийским санкциям Евросоюза является геополитической ошибкой, заявила глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен. Сами ограничения она охарактеризовала как необдуманные и неуместные, сообщает BFM TV.

Франция совершила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и необдуманных санкциях против России, — сказала Ле Пен.

По ее словам, ЕС ввел рестрикции, находясь «в состоянии истерии от украинского конфликта».

Ле Пен также предрекла Франции «трудности беспрецедентного масштаба» в сфере энергетики. Они станут плодом ошибки, связанной с присоединением к санкциям и отказом от ядерной энергетики, подчеркнула политик.

Ранее Ле Пен назвала санкции в отношении РФ бесполезными. По ее мнению, ограничения не поставили российскую экономику на колени, как ожидал ЕС, а гораздо сильнее навредили Европе. Она добавила, что санкционная политика в отношении России вновь провалилась, как это уже было в 2014 году.