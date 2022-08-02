Ле Пен: cанкции не поставили российскую экономику на колени Ле Пен считает, что санкции нанесли больший удар Европе, чем России

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Марин Ле Пен

Европейские санкции гораздо сильнее навредили ЕС, чем России, заявила глава фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на пресс-конференции в Нацсобрании. По ее мнению, рестрикции не поставили Москву на колени, а вынудили Запад страдать от собственных ограничений.

Я думаю, что эти санкции оказались бесполезными. От них больше пострадали европейские народы, в том числе французы... Нужно быть неискренними, чтобы не констатировать, что российскую экономику не удалось поставить на колени, — сказала Ле Пен.

Она добавила, что санкционная политика против РФ является полным провалом и повторением опыта 2014 года. Политик указала на то, что европейцы оказались «большими жертвами этих санкций, чем Россия, которая нашла других клиентов». Ле Пен выразила надежду, что санкционная политика будет пересмотрена, чтобы ЕС «не оказался перед угрозой блэкаута в отсутствие поставок газа».