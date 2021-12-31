Латвийских силовиков уличили в попытке вытеснить мигрантов в Белоруссию

Пограничники и военнослужащие Латвии попытались вытеснить на территорию Белоруссии группу мигрантов. Их действия были пресечены белорусскими силовиками, сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.

Инцидент произошёл в ночь с 30 на 31 декабря. Латвийские военные привезли к границе группу из 17 беженцев, чтобы переправить в Белоруссию и «сознательно оставить их замерзать в лесу», отметили в комитете.

Провокации удалось избежать. Благодаря оперативному прикрытию белорусской границы резервами, попытка силового выдавливания не удалась. Беженцев обратно посадили в транспортные средства и увезли вглубь латвийской территории, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Латвия, проводя подобную антигуманную политику в отношении мигрантов, продолжает ложно обвинять Белоруссию в обострении ситуации на границе.

Ранее сообщалось, что глава МВД Латвии Мария Голубева призвала ужесточить санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. По её мнению, именно он организовал искусственный поток мигрантов. Министр назвала санкции способом долгосрочного воздействия на политические режимы, подобные выстроенному в Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.