Кулеба сообщил об «очень позитивных сигналах» из Евросоюза Кулеба: Украина получает позитивные сигналы от Брюсселя по присоединению к ЕС

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Киев получает «очень позитивные сигналы» от Брюсселя по поводу перспектив присоединения к ЕС, заявил в эфире телеканала «Рада» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, именно Украина стала «локомотивом», который способствовал продолжению расширения Евросоюза.

Не только принято решение о том, что Украина будет членом Европейского союза, но есть и решение, что между нынешним [моментом] и обретением членства [в Евросоюзе] не должна пройти вечность, как это вышло со странами Западных Балкан. <...> Именно Украина, как локомотив, своим конкретным примером <...> потянула за собой все другие страны, которые даже более десяти лет ждут какого-либо прогресса, — сказал Кулеба.

Он также отметил, что главы дипломатических ведомств стран ЕС, которые 2 октября провели встречу в Киеве, признали, что «если бы не украинский кейс», до сих пор продолжались бы разговоры «про усталость Европейского союза от расширения».

Помимо Украины, в настоящее время официальный статус на вступление в Евросоюз имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Также рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление Грузия, но конкретные сроки необходимого решения пока не определены.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок. В ЕС хотят объявить об этом к декабрю.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году. По его мнению, это случится, если Киев выполнит все необходимые условия.