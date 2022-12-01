Кулеба: посольства Украины в двух странах получили письма с угрозами

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что два посольства республики в разных странах получили письма с угрозами. В разговоре с агентством «Укринформ» глава МИД не уточнил, о каких конкретно угрозах идет речь.

Кроме того, что произошло в среду в Мадриде, произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако связанные с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз, — сказал Кулеба.

Глава МИД не раскрыл, где находятся дипмиссии, получившие угрозы, отметив, что ведомство в ближайшее время выступит с официальным комментарием по этому вопросу. По мнению Кулебы, письма, отправленные дипломатам, являются целенаправленной широкомасштабной кампанией.

Ранее Reuters сообщил, что в результате взрыва в посольстве Украины пострадал один человек. По информации агентства, сотрудник украинской дипмиссии получил легкие ранения. По предварительным данным, дипломат вскрыл конверт, в котором находилась взрывчатка.

Europa Press ранее сообщало, что власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт. 1 декабря суд начал предварительное разбирательство после получения отчета испанской полиции с описанием ключевых деталей происшествия.