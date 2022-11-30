Reuters: в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв Reuters: при взрыве в посольстве Украины в Мадриде пострадал один человек

Фото: spain.mfa.gov.ua

В результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал один человек, сообщает Reuters. По информации агентства, сотрудник украинской дипмиссии получил легкие ранения. По предварительным данным, дипломат получил конверт, в котором находилась взрывчатка.

Сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен в результате взрыва, который произошел, когда он получил письмо. Он получил легкие ранения, дошел до больницы своим ходом, — сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации El Mundo, пострадвший находится в столичной больнице Нуэстра-Сеньора-де-Америка. Полиция оцепила территорию вокруг посольства, ведется следствие.

El Confidencial отмечает, что взрывчатка была спрятана в письме без отправителя. Конверт должен был пройти контроль безопасности в дипломатическом представительстве.

По словам собеседника издания, сотрудник посольства получил «совершенно незначительные травмы» рук. Он отметил, что на данный момент следователи выясняют происхождение взрывчатки.

На место происшествия были направленысотрудники по обезвреживанию взрывчатых веществ, а также другие подразделения полиции.

Ранее стало известно, что в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане, произошел взрыв. Террорист-смертник подорвался у ворот здания российской дипмиссии. В местных СМИ сообщили, что в результате взрыва погибли более 20 человек.

23 ноября в Иерусалиме прогремели два взрыва. Первый произошел на автобусной остановке, второй — в автобусе, припаркованном неподалеку. По последним данным, один человек погиб и еще 18 получили ранения.