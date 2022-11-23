В Иерусалиме прогремели два взрыва, есть пострадавшие

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Иерусалим

В Иерусалиме на автобусной остановке прогремели два взрыва, сообщает Jerusalem Post. Первый произошел на самом остановочном пункте, второй — в автобусе, припаркованном неподалеку. По последним данным, в результате ЧП пострадали 18 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. На месте работают оперативные службы.

По данным полиции, на автобусную остановку могли подложить сумку со взрывчаткой. В настоящий момент изучаются несколько версий случившегося, в том числе и теракт.

Причины взрывов не были сразу установлены, но израильская полиция заявила, что взрыв возле центрального автовокзала, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса. Автобус был изрешечен дырами, свидетельствующими о разлете осколков, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Сирии сообщило, что ВВС Израиля нанесли удары по постам армии страны, в результате чего погибли четверо сирийских военнослужащих. Авиаудары нанесли по позициям армии Сирии в центре государства и на побережье в 06:30 по местному времени. Израильские ВВС находились над Средиземным морем в районе Баньяса. В Минобороны Сирии добавили, что израильская атака была отражена силами ПВО.

Израиль систематически наносит удары по разным сирийским объектам. В течение последних месяцев им, в частности, подверглись Дамаск, Алеппо, порт Тартус. Атаки стали поводом для неоднократных обращений представителей Сирии к генсеку ООН Антониу Гутерришу.