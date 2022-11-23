Антон Соловьев

Стало известно о жертвах при взрывах в Иерусалиме Jerusalem Post: как минимум один человек погиб при взрывах в Иерусалиме

23 ноября 2022 в 10:12

Фото: Ohad Zwigenberg/AP/TASS

На автобусных остановках в Иерусалиме произошли два взрыва, есть пострадавшие