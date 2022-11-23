По меньшей мере один человек погиб в результате взрывов в Иерусалиме, передает издание Jerusalem Post. Как минимум 18 человек получили ранения. Ранее 23 ноября в городе произошло два взрыва. Полиция рассматривает произошедшее как скоординированное двойное нападение.
По меньшей мере один человек погиб и 18 человек получили ранения, двое в критическом состоянии, в результате двух взрывов на въезде в Иерусалим и перекрестке Рамот в среду утром, — пишет издание.
В Иерусалиме на автобусной остановке прогремели два взрыва. Первый произошел на самом остановочном пункте, второй — в автобусе, припаркованном неподалеку. По последним данным, в результате ЧП пострадали 18 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. На месте работают оперативные службы.
По данным полиции, на автобусную остановку могли подложить сумку со взрывчаткой. В настоящий момент изучаются несколько версий случившегося, в том числе и теракт.