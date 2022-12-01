Власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт Europa Press: власти Испании сочли взрыв в посольстве Украины терактом

Фото: Jordi Boixareu/Global Look Press

Национальная судебная коллегия Испании расценила взрыв в посольстве Украины в Мадриде, как предполагаемый теракт. Суд начал предварительное разбирательство после получения отчета испанской полиции с описанием ключевых деталей происшествия, сообщает Europa Press со ссылкой на судью Хосе Луиса Каламу.

Национальная судебная коллегия приняла решение расследовать инцидент в посольстве Украины в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства, как предполагаемый террористический акт, — отмечается в публикации.

Агентство подчеркнуло, что расследование инцидента начнут, когда появится более точная информации о нем. В Мадриде 30 ноября прогремел взрыв в посольстве Украины.

Ранее Reuters сообщил, что в результате взрыва в посольстве Украины пострадал один человек. По информации агентства, сотрудник украинской дипмиссии получил легкие ранения. По предварительным данным, дипломат вскрыл конверт, в котором находилась взрывчатка.