Кулеба назвал капризом нежелание ряда стран продавать оружие Украине Кулеба заявил, что ряд стран отказывается продавать оружие Киеву по политическим причинам

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ряд стран отказывается продавать оружие Киеву. Причины кроются в политике, отметил он в беседе с Politico.

Нужно признать: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам, — подчеркнул министр.

Он добавил, что Киеву не следует полагаться на «ненадежных партнеров», учитывать их капризы, хотя они на складах имеют запасы оружия, которыми не хотят делиться.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны публично отказываются от военной поддержки Киева, но на самом деле помогают тайно. Он подчеркнул, что многие страны отправляют оружие через посредников, закупая его у третьих стран.