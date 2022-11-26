Кулеба заявил, что ряд стран тайно поставляют вооружение Украине

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Некоторые страны публично отказываются от военной поддержки Киева, но на самом деле помогают тайно, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В разговоре с французской газетой Le Parisien он подчеркнул, что многие страны отправляют оружие через посредников, закупая его у третьих стран.

Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит, — отметил Кулеба.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с польским и литовской коллегами Матеушем Моравецким и Ингридой Шимоните подписали заявление, в котором подтвердили необходимость усиления военной и финансовой помощи Киеву. В документе также говорится об активизации дискуссии по вступлению Киева в НАТО и ЕС.

В конце октября ЕС сообщил, что с февраля он выделил €3,1 млрд на поставки оружия Украине. При этом представитель внешнеполитической службы союза Набила Массрали подчеркнула, что «вопрос выделения конкретных видов вооружений — это вопрос к конкретным странам — членам ЕС».