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В стокгольмском аквариуме крокодил, ранее принадлежавший кубинскому лидеру Фиделю Кастро, напал на 75-летнего посетителя.

Пенсионер положил руку с обратной стороны защитного стекла, что спровоцировало хищника на нападение. Мужчину доставили в местную больницу с множественными укусами.

Фидель Кастро подарил крокодила российскому космонавту Владимиру Шаталову в 1970-х годах. А уже в 1981 Московский зоопарк передал его коллегам из Швеции, сообщает BBC .

Как писал News.ru, в зоопарке французского департамента Луара шимпанзе откусил руку ухаживавшему за ним смотрителю. После инцидента пострадавший на вертолёте был доставлен в госпиталь в Лионе.