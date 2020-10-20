Кремль проанализирует информацию об украинских военных базах на Чёрном море

https://static.news.ru/photo/b9ff9d36-12cd-11eb-9268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Заявления официального Киева о создании двух военных баз на побережье Чёрного моря могут иметь негативные последствия для атмосферы в регионе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передаёт РИА Новости, Песков призвал дождаться появления дополнительной информации, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявления украинской стороны о военных базах. Пресс-секретарь подчеркнул, что нужно понять, о каких именно объектах идёт речь. По словам Пескова, Кремлю необходимо проанализировать все данные, однако уже ясно, что инициатива украинских властей создаёт угрозу стабильности Черноморского региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием Верховной раде, сообщил о начале строительства двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона». Как писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что Киев создаёт армию, которая не позволит отдать территории страны без боя.