Кравчук заявил об угрозе масштабного конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/8a0744c2-840a-11eb-ad99-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonidkravchuk/facebook.com

К участию в переговорах по Донбассу необходимо привлечь США. В противном случае существует риск широкомасштабного конфликта. Об этом заявил глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Конфликт на Донбассе — это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах, — заявил политик в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что если РФ будет провоцировать такой конфликт, то это станет для неё «трагической ошибкой».

Кравчук также отметил, что ситуация в регионе по-настоящему мирной за всё время противостояния между ДНР, ЛНР и Киевом никогда не была. В настоящее время она обострилась, что может быть связано с антироссийскими санкциями, в том числе с закрытием оппозиционных телеканалов.

Обстрелы территорий самопровозглашённых республик возобновились 10 марта. По мнению официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, ВСУ нарушают режим перемирия с целью получения средств от Запада.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что война в Донбассе может начаться уже 15 марта. По его мнению, власти Украины никогда не решатся вторгнуться на территорию самопровозглашённых ДНР и ЛНР, но могут устроить провокацию с большим количеством жертв.

Как писал NEWS.ru, Кравчук признался, что в настоящее время у Киева нет готового плана по урегулированию конфликта. По его словам, существуют лишь некие предложения, разработанные Германией и Францией.