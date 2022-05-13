Колонну из 10 российских КамАЗов задержали в Польше

Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польская транспортная полиция задержала неподалёку от границы с Литвой колонну из десяти грузовиков КамАЗ, сообщил интернет-портал onet.pl. Маршрут их следования пока не выяснен, однако речь может идти о транспорте, закупленном одним из частных польских предпринимателей.

Машины, задержанные на шоссе S61 в районе города Сувалки, представляют собой КамАЗы модели 43118. Судя по регистрационным номерам, грузовики следовали из Татарстана и могли въехать на территорию Польши в нарушение санкций. Официальных заявлений польской стороны по поводу колонны пока не последовало. О гражданстве водителей грузовиков не сообщается.

Остаётся вопрос, будет ли проезд колонны признан видом транспорта, который, как мы уже упоминали, запрещён на территории ЕС, или же из-за отсутствия загрузки россияне не пострадают, — говорится в сообщении.

Ранее тысячи российских и белорусских грузоперевозчиков образовали очередь на границе Польши, а также на пограничных переходах Латвии и Литвы. Так, ожидание на КПП «Корощин» составило 33 часа, а на более северном КПП, «Бобровники» — 56 часов. Стало известно, что перевозчики пытаются как можно быстрее выехать за территорию Европейского союза, чтобы не подпасть под санкции, запрещающие грузоперевозки операторам из России и Белоруссии.