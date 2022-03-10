Косачев назвал сроки прекращения членства России в Совете Европы

Членство России в Совете Европы (СЕ) прекратится в конце текущего финансового года. Выход из организации предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), приводит ТАСС слова вице-спикера Совфеда Константина Косачева.

Выход из СЕ осуществляется на основании статьи 7 Устава СЕ по инициативе государства-члена, когда оно официально уведомляет об этом генсека СЕ. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года, — пояснил сенатор.

Он добавил, что денонсация ЕКЧП не освобождает страну от обязательств по конвенции в отношении любых её нарушений, совершённых до вступления денонсации в силу.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что после выхода РФ из СЕ россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). При этом заверил, что это не повлияет на их права.

Если Россия выйдет из Совета Европы, а это определённая процедура, то после её завершения наши граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ, — цитирует агентство сенатора.

По его словам, ЕСПЧ всегда являлся вспомогательным институтом и нередко выносил политизированные решения, превышая свои полномочия.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. В ведомстве объяснили такое решение тем, что недружественные Москве страны ЕС продолжают линию на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.