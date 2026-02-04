Кличко пожаловался, что не получает похвалы за «голубое небо» Кличко пожаловался, что его не хвалят за хорошую погоду

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал горожан, что они не хвалят его за «голубое небо и хорошую погоду». Чиновник выступил на мероприятии, организованном депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко, сообщает «Страна.ua».

По словам Кличко, при этом он регулярно получает жалобы из-за снега, дождя и ветра. Известно, что недавно президент Украины Владимир Зеленский критиковал мэра за отсутствие отопления в столице.

Ранее сообщалось, что массовые отключения электроэнергии в Киеве привели к резкому росту спроса на дрова и отопительные печи. Частные продавцы взвинтили цены в несколько раз, а объявления о продаже возглавляют топы на онлайн-платформах. Высокий спрос подтверждается статистикой: популярные объявления набирают более 20 тыс. просмотров.

До этого польские аналитики отметили, что энергетический кризис на Украине усиливается с каждым днем. Они назвали ситуацию в стране критической, уточнив, что украинская энергетика «висит на волоске». Украина переживает энергетический кризис на фоне аномальных морозов. Ночью температура воздуха в некоторых регионах страны опускается ниже –20 градусов.