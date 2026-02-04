Кличко пожаловался, что не получает похвалы за «голубое небо»

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал горожан, что они не хвалят его за «голубое небо и хорошую погоду». Чиновник выступил на мероприятии, организованном депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко, сообщает «Страна.ua».
По словам Кличко, при этом он регулярно получает жалобы из-за снега, дождя и ветра. Известно, что недавно президент Украины Владимир Зеленский критиковал мэра за отсутствие отопления в столице.
Ранее сообщалось, что массовые отключения электроэнергии в Киеве привели к резкому росту спроса на дрова и отопительные печи. Частные продавцы взвинтили цены в несколько раз, а объявления о продаже возглавляют топы на онлайн-платформах. Высокий спрос подтверждается статистикой: популярные объявления набирают более 20 тыс. просмотров.
До этого польские аналитики отметили, что энергетический кризис на Украине усиливается с каждым днем. Они назвали ситуацию в стране критической, уточнив, что украинская энергетика «висит на волоске». Украина переживает энергетический кризис на фоне аномальных морозов. Ночью температура воздуха в некоторых регионах страны опускается ниже –20 градусов.