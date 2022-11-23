Кличко назвал число пострадавших при обстрелах Киева Кличко: в результате ударов по Киеву пострадали 11 человек

Фото: kyivcity.gov

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ударов по украинской столице пострадали 11 человек. Госпитализированы 10 человек, в том числе один ребенок. Градоначальник добавил, что информации по погибшим на данный момент нет, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Кличко также отметил, что на Киев летела 31 ракета, системами ПВО была сбита 21 одна из них.

По данным канала, по всей Украине наблюдаются перебои с интернетом из-за массовых отключений электроэнергии. В магазинах большие очереди, люди в первую очередь покупают питьевую воду. Кроме того, они запасаются наличными деньгами. Некоторые банкоматы уже опустели.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, работают системы ПВО, слышны взрывы. Кличко рассказал, что одна из выпущенных по украинской столице ракет попала в объект критической инфраструктуры. Он призвал горожан не покидать укрытий.