Кипр обратился за международной помощью из-за лесного пожара

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Власти Кипра запросили помощь у иностранных государств из-за сильнейшего лесного пожара в районе Лимассола. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на департамент лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства страны.

Ситуация улучшается, но остаётся чрезвычайно трудной. В связи с критичностью ситуации был задействован специальный национальный план «Гефест» и запрошена помощь для отправки самолётов из-за границы, — говорится в сообщении.

На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Первая на помощь Кипру пришла Греция. Она отправила два пожарных самолёта Canadair CL-415. Также ожидается прилёт израильских самолётов.

Пожар возник накануне в общине Аракапас и распространился на соседние общины Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини, Сикопетрас. Сейчас его тушат более 70 пожарных машин.

По данным полиции, в рамках расследования причин возгорания был арестован 67-летний мужчина.

Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал ситуацию с лесным пожаром катастрофической и беспрецедентной. Он также выразил глубокую благодарность всем, кто участвует в тушении огня.

На кадрах, опубликованных агентством, видны клубы дыма, полностью закрывшие небо.

Ранее сообщалось, что лесные пожары стали широко распространённым явлением на Земле чуть более 380 млн лет назад, когда растения в своей эволюции достигли определённого этапа. К таким выводам пришли исследователи из Алабамского университета, результаты их работы опубликованы в журнале Palaeogeography.