Учёные датировали первые лесные пожары в истории Земли

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Лесные пожары стали широко распространённым явлением на Земле чуть более 380 млн лет назад, когда растения в своей эволюции достигли определённого этапа. К таким выводам пришли исследователи из Алабамского университета, результаты их работы опубликованы в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Первые локальные возгорания, вызванные извержениями вулканов или молниями, происходили ещё 420 млн лет назад, однако они не смогли распространиться на большую площадь из-за того, что флора тех времён состояла из сосудистых растений без листьев, ветвей и развитой корневой системы. Следы более поздних пожаров — ископаемые угли и геохимические сигналы из древних слоёв горных пород — указывают на то, что пожары стали массовыми и масштабными около 383 млн лет назад. В этот период деревья и кустарники «освоили» более засушливые места и эволюционировали.

Учёные выяснили, что наиболее интенсивными пожары были в фаменский век девонского периода, 372–359 млн лет назад. Сделать такие выводы позволило изучение биомаркеров — полициклических ароматических углеводородов, представляющих собой сложные группы соединений, появляющихся при высоких температурах.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов предупредил, что потепление на три-четыре градуса, которое прогнозируют учёные, приведёт к опасным последствиям, среди которых увеличение числа лесных пожаров и появление экстремальных для средних широт погодных явлений.