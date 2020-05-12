Киевский суд заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича

https://static.news.ru/photo/03bd0162-9465-11ea-b489-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Печерский районный суд Киева вынес заочный приговор для бывшего президента Украины Виктора Януковича. Последнему представили обвинения по делу «евромайдана».

Ходатайство удовлетворить, применить к Януковичу.... меру пресечения в виде содержания под стражей в границах досудебного расследования до 10 июля 2020 года без права внесения залога, — цитирует итоговое решение судьи РИА Новости.

Однако защита экс-президента не согласна с решением суда. Адвокат Александр Горошинский неоднократно отмечал, что информация прокуроров о том, что Янукович находится в международном розыске не соответствует действительности. Защита настаивала на отказе в удовлетворении ходатайства.