Киевский суд заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича

Печерский районный суд Киева вынес заочный приговор для бывшего президента Украины Виктора Януковича. Последнему представили обвинения по делу «евромайдана».
Ходатайство удовлетворить, применить к Януковичу.... меру пресечения в виде содержания под стражей в границах досудебного расследования до 10 июля 2020 года без права внесения залога, — цитирует итоговое решение судьи РИА Новости.
Однако защита экс-президента не согласна с решением суда. Адвокат Александр Горошинский неоднократно отмечал, что информация прокуроров о том, что Янукович находится в международном розыске не соответствует действительности. Защита настаивала на отказе в удовлетворении ходатайства.
В январе 2019 года суд Украины приговорил Януковича к к 13 годам лишения свободы. Он был обвинён в государственной измене.