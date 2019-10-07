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Сессионный суд Шотландии не стал удовлетворять требование противников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit. Инстанция позволила политику вывести страну из Евросоюза без заключения сделки с Брюсселем.

Истцы требовали обязать Джонсона продлить сроки Brexit в случае отсутствия соглашения до 19 октября 2019 года. Они уверены, что премьер может не прислушаться к мнению парламента и попытаться покинуть ЕС...