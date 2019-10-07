Печерский районный суд Киева принял решение об аресте бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
Мужчина будет находиться под стражей до 4 декабря. Залог арбитраж не назначил, передаёт телеканал «
Причиной стало обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Адвокат фигуранта пообещал подать апелляцию, так как жизни политика угрожает опасность.
Как ранее писал News.ru, адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что бывший президент Украины не приедет в киевский суд, где будет рассматриваться апелляция на его приговор по делу о госизмене, из-за риска для жизни.
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