https://static.news.ru/photo/da9d04d4-e3a8-11e9-9515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что бывший президент Украины не приедет в киевский суд, где будет рассматриваться апелляция на его приговор по делу о госизмене, из-за риска для жизни.

Люди, находившиеся у власти, сосредоточили в своих руках огромные возможности, в том числе и наличие оружия у соответствующих лиц, которые готовы выполнить заказ, сохраняются риски, — отметил юрист.

По его словам, Янукович является наиболее нежелательным свидетелем, передаёт ТАСС .

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. Экс-президент Украины назвал процесс политическим заказом, а приговор незаконным.

Как писал News.ru, Европейский суд решил отменить санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.