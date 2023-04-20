В Киеве расторгли договор аренды земли с посольством России

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Киев, Украина. Здание посольства России в Киеве

Киевский горсовет расторг договор аренды земли с посольством России, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram. Он отметил, что горсовет обратился к правительству страны с просьбой вернуть имущество российского посольства на баланс города.

Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России, а также обратилась в кабинет министров Украины о возвращении имущества дипучреждения РФ к собственности украинского государства, — указано в сообщении.

20 апреля стало известно, что Киевский городской совет намерен изъять землю российского посольства. Отмечалось, что здание пустует, дипломаты уехали перед началом военной операции, а отношения двух стран разорваны.

В январе — феврале 2022 года, ещё до начала военной спецоперации России, многие страны эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала специальной операции.

22 февраля 2022 года Киев отозвал из Москвы временного поверенного по делам Украины Василия Покотило для проведения консультаций, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. 23 февраля во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны вернуть посольства. После этого Евросоюз возобновил дипломатическое присутствие в Киеве.