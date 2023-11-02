Киев заподозрили в нарушении закона Швейцарии о запрете экспорта оружия Defense One: Киев приобрел оружие у Швейцарии в нарушение запрета на экспорт

Правительство Украины приобрело боеприпасы у швейцарской фирмы SwissP Defence в нарушение запрета Берна на экспорт оружия, сообщает издание Defense One со ссылкой на данные, полученные из торгового агрегатора Import Genius. Предполагается, что компания Ukrainian Armor купила патроны 308-го и 338-го калибров. Они предназначены для автоматических винтовок, снайперских винтовок, а также для пулеметов.

Обозреватель издания Сэм Скоув считает, что Украина «отчаянно» ищет боеприпасы, закупая их по завышенным ценам. В середине июля украинская компания Ukrainian Armor приобрела 500 тысяч патронов калибра .308 Winchester и 145 тысяч патронов калибра .338 Lapua Magnum в бронебойных модификациях. Предполагается, что они были поставлены на Украину польским импортером.

Две закупки швейцарских боеприпасов для Украины, по-видимому, нарушают женевский запрет на такие поставки, в то время как другие сделки с оружием были заключены по непомерно высоким ценам. Это иллюстрирует отчаянную охоту Киева за оборонными товарами, — отметил Скоув.

Продавцом стала компания SwissP Denfence, специализирующаяся на поставках продукции для вооруженных сил и правоохранительных органов. При этом подчеркивается, что компания нарушила запрет на экспорт вооружений на Украину и в Россию, установленный правительством Швейцарии. В июне президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой отменить запрет. Верхняя палата парламента страны поддержала отмену запрета, однако нижняя палата проголосовала против.

Как сообщалось ранее, российские вооруженные силы уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ, расположенный в Харьковской области. По данным Министерства обороны РФ, они предназначались для 1-й бригады специального назначения украинской армии.