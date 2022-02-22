«Киев ведёт военные действия»: замглавы Минобороны РФ об обстрелах Донбасса

Украина, по сути, уже ведёт боевые действия против Донбасса, действует нагло и безнаказанно. Украинские военные применяют вооружения, запрещённые Минскими соглашениями. В день Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпускают по Донбассу до двух тысяч зарядов, приводит РИА Новости слова заместителя министра обороны России Николая Панкова.

По сути, Киев уже ведёт военные действия нагло и безнаказанно. Артиллерийские обстрелы нарастают день ото дня. Они ведутся по всем направлениям, достигая до двух тысяч снарядов в день, из них 316 — из тяжёлых видов вооружений, запрещённых Минскими соглашениями, — заявил он.

По словам замминистра, восьмилетний переговорный марафон по Донбассу завершился ничем, а руководство Украины встало на путь насилия и кровопролития. На границах республик Донбаcса украинцы создали 60-тыcячную группировку с тяжёлой бронетехникой, ракетными комплексами и РСЗО. А американцы накачивают Украину современным оружием, подталкивая Киев к военному разрешению проблемы Донбасса.

21 февраля выпущенный с территории Украины снаряд попал в пункт пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Здание было полностью разрушено, о пострадавших не сообщалось.

Погранпункт находился в 150 метрах от границы. Перед этим в районе донецкого аэропорта прогремел взрыв.