Киев признал необходимость помощи США для продолжения своего развития

Киев может обойтись без помощи США при реализации программы развития страны, но тогда потребуется больше времени. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина».

По словам Зеленского, стратегия развития страны разработана впервые за 30 лет независимости Украины.

Она касается экономики, предприятий оборонного сектора, ракетной программы, программы нашего украинского Черноморского флота. Задачи будут переданы, и здесь нам нужна помощь Соединённых Штатов Америки, — констатировал глава государства.

Проекты в рамках стратегии развития оцениваются в $300 млрд. Помощь Соединённых Штатов, подчеркивает Зеленский, необходима для того, чтобы сократить время.

Нам надо просто сократить время, выстроить серьёзную программу противовоздушной обороны и Черноморского флота. В любом случае мы это сделаем и без всякой помощи, это просто будет дольше, — пояснил президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы.